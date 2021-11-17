РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске дети до 3 лет должны полностью обеспечиваться бесплатными медицинскими препаратами, сообщила старший помощник Подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

В соответствии с постановлением правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» дети первых трех лет жизни, а также из многодетных семей в возрасте до 6 лет имеют право на полное обеспечение бесплатными лекарственными препаратами.

Рецепт на лекарственные средства выписывает участковый педиатр. В случае отказа в бесплатном обеспечении лекарственными препаратами несовершеннолетних действия должностных лиц будут обжалованы в установленном законом порядке.