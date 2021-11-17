РИАМО - 17 ноя. Дублер протяженностью порядка 1,5 км появится у Боровского шоссе в столице, он будет расположен от улицы Новоорловской до Проектируемого проезда №389 и пересечет строящуюся трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дорогу построят в рамках Адресной инвестиционной программой столицы. Для ее возведения был предоставлен участок площадью 3,5 га.

Во время строительных работ подрядчики оборудуют пешеходные тротуары, установят наружное освещение и шумозащитные экраны.

Ранее был утвержден проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе в районе Солнцево. В рамках проекта будут построены и реконструированы дороги общей длиной почти 12 км.