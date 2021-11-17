РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске на улице Станционная ввели в эксплуатацию производственное здание, это позволило создать 10 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Двухэтажный объект предназначен для производства различных металлоконструкций. Его площадь составляет 1 046 квадратных метров. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Объем инвестиций составил порядка 35 млн рублей.

Строительство велось с весны 2020 года. Персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области сопровождал проект до момента ввода в эксплуатацию.