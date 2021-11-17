РИАМО - 17 ноя. На юге столицы планируется построить новое трамвайное депо. Оно должно помочь развить трамвайную сеть в этой части города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В столичном районе Чертаново Центральное планируется построить новое трамвайное депо, которое обеспечит дополнительные возможности для развития трамвайной сети на юге города», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новое депо займет площадь примерно в 11 га на земельном участке на Дорожной улице.

«В частности, в состав депо войдут служебно-бытовой корпус, корпус мойки с производственными помещениями, производственный корпус и открытая стоянка для трамвайных вагонов», - сказал заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что в новом депо займутся обслуживанием трамвайной линии, которую в будущем запустят от Чертановской улицы до станции Покровское МЦД-2.

«Протяженность новой трамвайной линии составит порядка 3 км, на ней планируется обустройство 15 современных остановочных пунктов, также предусмотрены работы по реконструкции улиц Дорожная, Чертановская, Красного Маяка и улицы Подольских Курсантов, прилегающую территорию благоустроят», - уточнил заместитель мэра города.

Он объяснил, что новая линия поможет сократить время, которое пассажиры тратят на дорогу, свяжет станцию метро «Пражская» и МЦД-2, а также повысит качество транспортного обслуживания местных жителей.

На первых двух Московских центральных диаметрах движение запустили 21 ноября 2019 года. Оба МЦД связали десятки районов Москвы, куда еще не дошло метро, и пригороды. МЦД-1 и МЦД-2 соединили Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. В пешеходной доступности для 4 млн москвичей и жителей Подмосковья они по сути заменили наземное метро. За прошедшие с момента запуска движения 2 года пассажиры совершили свыше 250 млн поездок.