РИАМО - 17 ноя. С начала 2021 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 86 млн поездок в автобусах компании, используя для оплаты бесконтактные банковские карты и устройства с NFC-чипом, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

«Оплатить проезд бесконтактным способом — банковской картой или электроникой с NFC-чипом — можно на любом из маршрутов «Мострансавто». В линейных автобусах разного класса числом более 4 тыс. единиц установлено соответствующее оборудование», - рассказал генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Наибольшее число транзакций по банковским картам с начала года зафиксировано на автобусах МАП №10 г. Королев, там совершено свыше 12,3 млн платежей. Следом идут МАП №8 г. Химки с показателем почти в 10,5 млн операций и МАП №5 г. Подольск, где таким образом зафиксировано более 9,3 млн поездок.

Маршрутом, на котором с начала года провели наибольшее количество оплат по бесконтактным банковским картам, стал 344 Химки (платф. Левобережная) – Москва (станция метро «Ховрино»), преодолевший отметку в 1,7 млн транзакций.

Второе и третье места по популярности заняли маршруты №22 ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская) и №316 Ивантеевка (м/р Детская) – Москва (а/с ВДНХ) — в обоих случаях число поездок составило больше 1 млн.

Также проезд в автобусах «Мострансавто» можно оплатить транспортными картами «Стрелка», на некоторых маршрутах — «Тройкой», социальными картами и за наличные средства.

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