РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В городском округе Люберцы 18 ноября пройдет празднование дня рождения Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничные мероприятия состоятся в парке «Наташинские пруды» и Малаховском парке культуры и отдыха.

Гостей праздника ждут интерактивные игры, викторины, мастер-классы и хороводы. Праздник пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Начало в Малаховском парке в 12:00, в парке «Наташинские пруды» - в 18:00.

Считается, что именно 18 ноября в Великом Устюге – на родине Деда Мороза – наступают первые зимние холода.