РИАМО - 17 ноя. 96 Covid-пациентов скончались в столице за прошедшие сутки, всего в городе жертвами пандемии стали 32 973 человека, сообщает московский оперштаб.

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе ранее сообщил, что самостоятельный прием антибиотиков при Coivd-19 может негативно повлиять на борьбу организма с болезнью, а еще уменьшит эффективность антибиотиков в будущем.

Победить пандемию можно с помощью вакцинации. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и выездных пунктах, которые расположены в популярных общественных местах.

Прививка делается бесплатно. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС.

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