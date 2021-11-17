РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя, подозреваемого в краже цепочки и мобильного телефона общей стоимостью 90 тыс. рублей из номера отеля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 31-летнего местного жителя о краже мобильного телефона и ювелирной цепочки из номера отеля на Проспекте Мира. Сумма ущерба составила 90 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.