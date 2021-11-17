РИАМО - 17 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7477 пациентов, всего болезнь в городе победили 1 702 667 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки в столичные больницы были отправлены 940 горожан с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находятся 732 человека.

Экспресс-тест на Covid-19 в мегаполисе сдали около 200 тыс. человек, у 5% болезнь подтвердилась последующим ПЦР-исследованием. Благодаря экспресс-тестам в столице выросла выявляемость горожан с заболеванием на ранних стадиях и тех, кто переносит коронавирус бессимптомно.

Ранее мэр города Сергей Собянин напомнил о необходимости носить защитные маски в пассажирском транспорте Москвы. Меры санитарной безопасности в мегаполиса остаются максимально строгими.

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