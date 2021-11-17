РИАМО - 17 ноя. На территории России за минувшие сутки было выявлено 36 626 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 9 182 538 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России выздоровели после коронавируса еще 36 388 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 7 882 836 человек.

С 16 ноября вакцинированные граждане России начали получать бумажные сертификаты в отделениях МФЦ. За бумажным вариантом смогут обратиться и переболевшие коронавирусом, и те, у кого есть противопоказания к вакцинации. Эта услуга полезна для тех, у кого нет личного кабинета на портале госуслуг.

Кроме того, в России хотят с 1 февраля 2022 года сделать вход во многие общественные места только по QR-кодам. Также для путешествий на самолетах и в поездах нужно будет предъявить QR-код. Эта мера призвана бороться с распространением коронавируса в стране.

Россиян призвали вакцинироваться от Covid-19, так как это является единственной надежной мерой защиты от коронавируса.

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