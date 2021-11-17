РИАМО - 17 ноя. В Московской области после коронавируса выздоровели еще 2808 человек, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 495 917 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1691 случай Covid-19, скончались 57 человек с коронавирусом. С начала пандемии в области выявили 565 432 случая инфицирования, умерли 9688 заболевших.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. В связи с этим в Подмосковье возобновляют экскурсии для участников проекта «Активное долголетие». Во время экскурсий будут соблюдаться все санитарные нормы и правила. У участников должны быть QR-коды или справки о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Для системы здравоохранения Подмосковья приоритетом является организация вакцинации от коронавируса жителей старшего возраста, так как они находятся в группе риска.

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