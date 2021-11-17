РИАМО - 17 ноя. Столичная прокуратура устроит проверку инцидента с падением металлического ограждения на 7-летнюю девочку на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось вечером 16 ноября. Девочка шла домой вместе с матерью из досугового центра. Возле одного из домов на Новопесчанной улице на ребенка свалилось металлическое ограждение, установленное вокруг места проведения ремонтных работ.

Девочка получила телесные повреждения, ей потребовалась помощь врачей.

Прокуратура проверит инцидент и установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований в отношении виновных будут приняты меры прокурорского реагирования.