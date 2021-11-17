РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье за сутки выявили 1691 случай Covid-19, с начала пандемии в регионе зафиксировали 565 432 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жителей региона призывают вакцинироваться от Covid-19. Это единственный надежный способ защититься от инфекции.

В Московской области прививки от коронавируса сделали более 1 млн жителей старше 60 лет. Это люди в группе риска, поэтому для них вакцинация особенно важна. Всего в Подмосковье прививки от Covid-19 сделали более 4 млн человек.

Вакцинация проводится в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, стационарных отделениях больниц. В выездных пунктах предварительная запись для прививки от Covid-19 не нужна.

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