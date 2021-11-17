РИАМО - 17 ноя. За последние сутки в России скончались 1247 человек с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное количество смертей людей с Covid-19 в стране за сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в России умерли 259 084 человека с инфекцией.

Для того, чтобы избежать заражения или тяжелого течения коронавируса, нужно сделать прививку. Интервал между прививками при вакцинации «Спутником V» составляет 21 день, а через 6 месяцев рекомендуется проходить ревакцинацию.

Прививки делают в России людям старше 18 лет. Это бесплатная процедура. Можно привиться не только в городских поликлиниках, но и мобильных пунктах. Для этого с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

При этом после вакцинации QR-код действует год. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или при обращении в МФЦ.

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