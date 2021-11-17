РИАМО - 17 ноя. В Москве за минувшие сутки подтвердили 2966 новых случаев Covid-19, всего в городе зафиксировано 1 904 523 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В городе открыт 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Этот анализ сдали около 200 тыс. человек. У 5% из них заболевание подтвердилось после проведения ПЦР-теста.

Городские власти выделили дополнительно 5,6 млрд рублей на лечение Covid‑пациентов и москвичей, у которые есть подозрение на заболевание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице в течение 2 недель регистрируется снижение заболеваемости Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>