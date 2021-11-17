РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Действия по спасению пострадавших, а также взаимодействие с руководством и персоналом учреждения отработали на пожарно-тактических учениях в здании Отдела №2 Балашихинского управления ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели 16 ноября сотрудники 307-й и 337-й пожарных частей Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и спасателями Центра ГО и ЧС городского округа Балашиха. Цель тренировки - обучение личного состава подразделений способам и приёмам ведения боевых действий при тушении пожара в учреждениях с массовым пребыванием людей.

Согласно легенде, в результате короткого замыкания осветительной электросети произошло возгорание в большом помещении архива на первом этаже. Создалась угроза перехода огня в смежные помещения. Помещения 2-го этажа были сильно задымлены.

Сотрудники отделения ЗАГС, обнаружив пожар, сообщили о возгорании в пожарную охрану, организовали эвакуацию людей, для тушения пожара применили первичные средства пожаротушения, но ввиду сильного задымления самостоятельно справиться с огнем не представилось возможным. В служебных помещениях могли находиться сотрудники из числа работников организации, не сумевших найти эвакуационный выход ввиду плотного задымления смежных помещений.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку и оперативно ликвидировали возгорание. Цели и задачи учений были выполнены в полном объеме. Личный состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно», - сказал заместитель начальника Ногинского территориального управления Алексей Нырков.

Он добавил, что в ходе тренировки огнеборцы отработали навыки тушения пожара и спасения пострадавших, а также взаимодействие со службами жизнеобеспечения городского округа и персоналом Отдела №2 Балашихинского управления ЗАГС.