РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольской областной клинической больнице применяют современные технологии при операциях, в том числе малоинвазивную технологию по остеосинтезу переломов, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В операционных медучреждения применяются современные технологии, к примеру, малоинвазивная технология по остеосинтезу переломов бедра при максимальном блокировании штифтом. Она позволяет оперировать даже пожилых пациентов, операция проводится без потери крови, под спинальной анестезией и безопасным наркозом. Фиксация отломков настолько надежная, что уже на 3-4 день после операции такого пациента переводят в вертикальное положение и методист обучает передвижению на ходунах или костылях.

В Подольской областной клинической больнице открыто 120 травматологических коек, они представлены в двух отделениях, где работают высококвалифицированные специалисты, которые оказывают помощь при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

В больнице находится круглосуточный травматологический пункт, который принимает пациентов с различными травмами, и уже более 7 лет работает травматологический центр второго уровня, основной задачей которого является оказание специализированной помощи пострадавшим при ДТП, в первую очередь на автомобильной федеральной трассе М-2 «Крым».

Центр имеет необходимое рентгеновское, эндохирургическое оборудование и современные расходные материалы. Кроме того, для сокращения времени доставки пациентов на территории Подольской областной клинической больницы оборудована вертолетная площадка, которая принимает вертолеты санитарной авиации.