РИАМО - 17 ноя. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Экс-чиновника обвиняют в угрозе убийством, неуважении суду и оскорблении представителя власти.

В ведомстве полагают, что зимой прошлого года в здании суда Шестун публично в присутствии средств массовой информации высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью. Также он оскорбил участников судебного разбирательства и судебного пристава.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве в крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взяток в особо крупном размере.

В апреле 2019 года по решению суда у Шестуна изъяли в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей. Городской суд Подольска приговорил его 25 декабря 2020 года к 15 годам колонии строгого режима. Свою вину Шестун не признал.