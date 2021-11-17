РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Врачи Подольской областной клинической больницы спасли жизнь 30-летней женщины с тяжелейшими травмами после ДТП, сообщает пресс-служба администрации округа.

Авария произошла еще весной в центре города — водитель грузового автомобиля не убедился в безопасности движения задним ходом и сбил идущую по тротуару подольчанку. В результате наезда ее затащило под колеса двигавшейся машины. Оперативно прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в реанимационное отделение больницы.

У женщины диагностировали тяжелые многооскольчатые переломы таза с обширной зоной повреждений мягких тканей вокруг, множественные переломы ребер. В экстренном порядке была проведена операция, в ходе которой подольчанке наложили аппарат стержневой внешней фиксации. Он позволил остановить кровотечение тазовых вен и восстановить анатомию таза. Из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию пострадавшая была переведена в Видное, а когда исключили заболевание — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Позже в плановом порядке она снова поступила в отделение подольской больницы уже для удаления стержневого аппарата. Ей наложат ортопедический бандаж и будут учить самостоятельно передвигаться. Аппарат позволил транспортировать больную, а также вылечить все повреждения мягких тканей. В скором времени ее выпишут домой, а пока — реабилитация и восстановление в дневном стационаре.