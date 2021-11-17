РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске второй раз наложили штраф на нерадивого собственника сельхозземли в селе Покров, первый раз он так и не оплатил штраф, сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации городского округа Подольск. В них были результаты проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 0,09 га в селе Покров.

Управление установило факт невыполнения собственником требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. На земельном участке есть сухостой сорной травы вегетационного периода прошлого года, остатки сжигания бытового мусора.

Признаков использования в сельскохозяйственном производстве механической или ручной обработки почвы, сенокоса, выпаса и содержания сельскохозяйственных животных не выявили.

В марте Управление привлекло собственника участка к административной ответственности и наложило административный штрафа в размере 20 000 рублей. В установленный срок штраф не был оплачен.

В августе Управление за неуплату штрафа составило протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в судебный участок №187 Подольского судебного района для принятия решения.

В ноябре в Управление поступило решение мирового суда о привлечении собственника к административной ответственности в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 000 рублей.