РИАМО - 17 ноя. Осенью на участке Алтуфьевского шоссе в столице от станции метро «Владыкино» до МКАД, а также на улице Милашенкова рабочие посадили более 1,6 тыс. взрослых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Алтуфьевское шоссе является трассой с интенсивным движением. Дорога проходит через районы Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово и Отрадное в Северо-Восточном округе.

Для вылетных магистралей мегаполиса специалисты выбирают зеленые насаждения с густой кроной, быстро адаптирующиеся к условиям большого города, а также обладающие ветро- и морозоустойчивостью.

Участок шоссе теперь украшают липы возрастом 20 лет и высотой порядка 7 м, декоративные яблони высотой 2,5-3 м и рябины высотой до 4 м и возрастом около 12 лет. Также возле дороги высадили остролистные клены возрастом около 18 лет и высотой 7 м. Летом кленовые листья, в зависимости от сорта, темно-зеленые или красные, а осенью приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску.

Среди кустарников для озеленения участка Алтуфьевского шоссе и улицы Милашенкова были выбраны различные сорта сирени.

Деревья и кустарники для Москвы выращивают в спецпитомниках. Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы у них сформировалась устойчивая корневая система.

Деревья на участке Алтуфьевского шоссе и улице Милашенкова рабочие высаживали поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее отмечал, что текущей осенью на вылетных магистралях города планируют высадить свыше 16 тыс. деревьев и кустарников.