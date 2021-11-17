РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Молодогвардейцев подмосковного Подольска поздравили с 16-летием организации и вручили им памятные подарки, сообщается в группе «Молодая Гвардия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодая Гвардия Единой России» - самое массовое молодежное движение страны, которое отмечает свой 16-й день рождения. Местное отделение МГЕР поздравили замглавы администрации округа по социальным коммуникациям и молодежной политике Татьяна Ропот, первый зампредседателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева и депутат Алексей Никулин.

Участники встречи обсудили обращения избирателей и исполнение наказов депутатами, а также наиболее актуальные вопросы в округе на сегодняшний день. По окончании дискуссии Ушанева вручила памятные подарки руководителю и активистам МГЕР. Также молодогвардейцам вручили награды от имени руководителя Московского областного регионального отделения Александра Толмачева.