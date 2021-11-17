РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков предложил поправки к законопроекту о дополнительной поддержке спортивных тренеров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

В Госдуме РФ прошло первое слушание законопроекта о дополнительной ежемесячной поддержке спортивных тренеров, подготовивших Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских чемпионов.

«Сделан первый шаг, но инициатива не учитывает интересы наших прославленных тренеров, подготовивших чемпионов в составе команды СССР и объединенной команды 1992 года на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх», — сказал Терюшков.

По словам Терюшкова, этот вопрос он поднимал неоднократно.

В понятийном аппарате 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и 916 приказе Минздравсоцразвития «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей».