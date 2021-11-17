РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подозреваемого в краже ноутбука рецидивиста задержали сотрудники полиции Подольска, он успел сдать технику в скупку, сообщает УМВД России по Подольску.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 20-летней местной жительницы о том, что ее знакомый похитил ноутбук из квартиры на улице Космонавтов. Общая сумма материального ущерба составила 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-рАзыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он уже успел сдать похищенное имущество в одну из скупок городского округа. Впоследствии полицеские изъяли ноутбук из скупки.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.