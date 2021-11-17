РИАМО - 17 ноя. Обыски проходят в квартире депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова. Он задержан по подозрению в педофилии, сообщает kp.ru.

Машину депутата остановили по пути в Уссурийск, затем он был задержан. В квартире Самсонова прошли обыски.

Самосонов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В СК полагают, что депутат на территории базы отдыха во Владивостоке общался с 11-летнем ребенком и показал ему предмет интимного характера, а также рассказал для чего он используется.