РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Полицейские Подольска задержали приезжего, подозреваемого в краже телефона из личного шкафчика его коллеги на складе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летнего жителя Раменского района о краже мобильного телефона. Его украли из его личного шкафчика в раздевалке склада фирмы в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 24 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 45-летнего уроженца республики Алтай, который является работником склада.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ (Кража).

Подольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.