РИАМО - 17 ноя. После открытия нового офиса МФЦ в микрорайоне Лопатино Ленинского округа в Московской области количество офисов «Мои документы» выросло до 127, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Ленинский городской округ – один из самых быстрорастущих районов Подмосковья. Чтобы сделать получение госуслуг максимально доступным для жителей округа, 16 ноября в микрорайоне Лопатино открылся новый центр «Мои документы», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что в новом отделении можно получить 370 услуг офлайн, а также воспользоваться цифровой зоной для доступа к 200 сервисам областного и 400 сервисам федерального портала госуслуг. Новый офис будет удобно посещать 30 тыс. жителей округа.

Новый офис «Мои документы» расположен по адресу: Ленинский округ, рабочий поселок Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, стр. 1 (ТЦ «Аструм»). Он открыт каждый день с 08:00 до 20:00.

В новом отделении работают 10 окон для приема заявителей, в цифровой зоне есть 3 рабочих места. Тем, кто не может оформить онлайн-услуги сам, специалисты МФЦ проведут консультацию, помогут зарегистрироваться в ЕСИА и воспользоваться нужным сервисом.

Еще в МФЦ есть терминалы оплаты, зона фотоуслуг и интерактивный инфокиоск, где можно получить актуальную информацию об услугах. Для посетителей создана комфортная зона ожидания, для заявителей с детьми –игровой уголок.

В Ленинском округе всего работают 3 офиса «Мои документы» и 4 территориальных подразделения.

В Подмосковье открыты 127 офисов МФЦ и 218 территориальных подразделений, где каждый день услуги получают 70 тыс. человек.