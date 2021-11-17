РИАМО - 17 ноя. В рамках строительства десятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ-10) в Москве, проходящего от МКАД до дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, стартовала подготовка к возведению моста через реку Битцу, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на данном участке еще идет создание надземного пешеходного перехода через МКАД и эстакадного съезда с МКАД на Юго-Восточную хорду по направлению из Москвы.

«Также продолжается строительство путепровода через Варшавское шоссе и пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из стройзоны», — добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов уточнил, что также на участке трассы возводят 65-метровый тоннель под 32-м км МКАД.

«В настоящее время на 60% выполнен защитный экран тоннеля, который позволит вести строительство без ограничения движения по Кольцевой автодороге», — сказал Кравцов.

Ожидается, что запуск движения по Юго-Восточной хорде поможет разгрузить прилегающие магистрали мегаполиса, а также значительно улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока города и территории новой Москвы.

Хордовая система скоростных дорожных магистралей мегаполиса, в которую входят Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада, является главным проектом современного этапа развития дорожно-транспортной сети Москвы. Хорды помогут связать периферийные районы города и разгрузить от транспорта центральные трассы, ТТК и МКАД.