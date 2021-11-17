РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход работ по благоустройству в парке Лапса.

На территории зоны отдыха идет строительство дорожно-тропиночной сети. Также в парке планируется установить лавки, отремонтировать три входные группы и открыть зоны отдыха для детей и взрослых.

«Здесь будут установлены две детские площадки, будет спортивная площадка, воркаут. <...> Здесь будет стол для настольного тенниса», — сказал Ружицкий.

По его словам, работы завершат 15 декабря текущего года.

На портале «Добродел» в 2019 году состоялось народное голосование по выбору общественных территорий для приоритетного благоустройства до 2024 года. Большинство люберчан выбрали парк Лапса. Его включили в государственную программу Московской области «Формирование комфортной городской среды в 2020-2024 годах».