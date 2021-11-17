РИАМО - 17 ноя. В январе-августе 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Африки увеличился на 51,7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составил 1,34 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Континент является одним их перспективных для экспортного сотрудничества.

«Сегодня Москва занимает первое место среди регионов России по объему поставок несырьевой неэнергетической продукции на африканский континент, и интерес к столичным товарам постоянно растет. За 8 месяцев этого года экспорт в страны Африки вырос более чем вполовину, по сравнению с прошлым годом, и достиг 1,34 млрд долларов. В основном наши предприятия экспортировали промышленную продукцию: радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы, а также фильтровальное оборудование. Для столицы африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом и по перспективам сопоставим с Азией», – отметил заместитель мэра.

В первую пятерку главных стран-импортеров продукции столичных компаний в Африке входят Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис.