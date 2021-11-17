РИАМО - 17 ноя. 28 спортсменов комплексной спортивной школы «Лидер-Электросталь» приняли участие в чемпионате и первенстве Подмосковья по маунтинбайку, 5 из них стали победителями и призерами соревнований, сообщает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Состязания прошли в подмосковном Дзержинском.

Победителями и призерами соревнований в своих возрастных категориях стали Полина Жилина, Эвелина Клименко и Иван Дмитриев — первое место, Анастасия Беляева и Михаил Григорьев — третье место.

Администрация муниципалитета поздравила ребят и их тренеров с достойными результатами.