РИАМО - 17 ноя. Российское правительство определилось с перечнем регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Теперь они утверждены, сообщает Газета.ru.

Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, но прошло много времени, и он был изменен. Нынешний перечень соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Полностью в перечень районов Крайнего Севера входят Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха-Якутия, а также Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманская область.

Частично в него входят территории Алтая, Тывы, Бурятии, Карелии и Коми, также Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского и Пермского краев, некоторые районы Сахалинской, Амурской, Иркутской, Томской, Тюменской и Архангельской областей, районы Ханты-Мансийского автономного округа.

Крайний Север — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы северной тайги. Понятие «Крайний Север» в России представляет собой группу концепций с размытой пространственной локализацией, зависящей от цели рассмотрения.