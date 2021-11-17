РИАМО - 17 ноя. В июне 2022 года планируется завершить реконструкцию Удельнинской поликлиники в Раменском округе. Подрядчик намерен уложиться в этот срок, сообщил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин.

«Провел рабочую встречу с министром строительного комплекса Подмосковья Владимиром Локтевым. На мой вопрос он сообщил, что сроки окончания работ будут немного сдвинуты, поскольку здание подрядчику было передано с задержкой в три месяца. Соответственно, планируемый срок окончания реконструкции – июнь 2022 года», – сказал Чистюхин.

По словам Чистюхина, подрядчик уже подтвердил, что уложится в срок и не нарушит график.

Сейчас там идет реконструкция по нацпроекту «Здравоохранение». По проекту, здание учреждения практически полностью перестроят, а на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.