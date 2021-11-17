РИАМО - 17 ноя. Жители Москвы теперь могут получить видеоконсультацию со специалистами центров госуслуг и городских ведомств на портале mos.ru, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

До этого горожане записывались на видеовстречу на сервисе «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Потом им приходили ссылки на беседу на других ресурсах. Теперь на портале mos.ru есть отдельная страница для встреч. Она называется «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате».

«Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке — столичном портале mos.ru», — сказала заместитель мэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Также в этом сервисе теперь доступны 2 новых функции. За сутки пользователю придет напоминание о предстоящей встрече. Уведомление можно будет увидеть в личном кабинете на портале mos.ru и на электронной почте. Еще письмо будет содержать ссылку на видеоконференцию.

Кроме того, жители Москвы во время видеоразговора смогут отправить сотруднику ведомства документы, если это необходимо. Их нужно будет заранее сфотографировать или отсканировать.

Для того, чтобы записаться на видеовстречу, нужно зайти во вкладку «Услуги», далее нажать на кнопку «Документы», потом кликнуть на сервис «Личные документы» и выбрать услугу «Записаться на консультацию и личный прием в онлайн-режиме».