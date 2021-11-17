РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Пробка протяженностью более 5,3 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы скорость движение затруднено на участке от гипермаркета «Глобус» до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

Далее скорость потока также снижена в сторону центра по проспекту Маршала Жукова и по внешней стороне кольцевой. На МКАД-Север дорога свободна.

Напряженная дорожная ситуация и на Волоколамском шоссе на выезде из Красногорска. Перед Московской кольцевой автодорогой автомобилистов ждет 2-километровая пробка – от поворота на Павшинский бульвар.

В сторону области также наблюдаются локальные пробки, в основном на светофорах.

Затруднено движение и на эстакаде на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в сторону последнего.