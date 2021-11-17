РИАМО - 17 ноя. Представители турбизнеса отправили письмо в правительство России с просьбой продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до конца этого года. В тексте письма говорится, что более 60% туроператоров не смогут вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся путевки из-за распространения коронавируса, пишет газета «Известия».

Это уже повторное письмо от туроператоров в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой. Его направили представители Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций.

Сейчас до сих пор закрыты для российских туристов многие страны. В частности, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия и Дальний Восток.

В письме говорится, что в зоне возможного банкротства находятся более 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре.

Туроператоры смогли перенести только часть туров. 17% отдыхающих согласились поехать на курорты России, 30% заменили зарубежный тур также на иностранный, но согласились на другое направление. Но более 50% оплаченных туров по-прежнему не удалось перенести и клиенты фирм ждут выплаты денег за них.

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