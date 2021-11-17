РИАМО - 17 ноя. Власти столицы работают над созданием электронной базы для приютов бездомных животных, в ней планируют собрать анкеты собак и кошек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сначала тестируется прототип, в его основе - технология автоматизированного учета животных в приютах. Данное решение позволит упростить документооборот и составление отчетности, еще обеспечить контроль за правильным содержанием бездомных собак и кошек.

В профили животных в базе будут внесены сведения о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья. Еще там появится информация о вакцинации, обработках от паразитов и другие ветдокументы.

Затем составленная база позволит создать публичный каталог животных из приютов для всех желающих завести себе кошку или собаку. Его планируют разместить на портале mos.ru.

Прототип этой базы разработали участники онлайн-хакатона «Лидеры цифровой трансформации» который каждый год проводится в мегаполисе.

По словам главы московского департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, на сегодняшний день в приютах города находятся порядка 17 тыс. собак и кошек.

«И хотя сотрудники приютов и волонтеры прилагают все усилия, чтобы их подопечные жили в сухости и тепле, были здоровы и сыты, они не могут заменить питомцам любящих хозяев. Поэтому появилась потребность в создании единой базы, которая позволит систематизировать информацию о животных, а в дальнейшем поможет создать публичный сервис для пристройства собак и кошек», - пояснил Лысенко.

Сейчас лаборатория инноваций ведомства запустила пилотный проект по тестированию электронной базы. На сегодняшний день к ней подключены 2 приюта.