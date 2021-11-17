РИАМО - 17 ноя. Неизвестный напал с ножом на разнорабочего в помещении автосервиса на ул. Сельскохозяйственной в столице, мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали множественные колото-резаные ранения груди, левого плеча, поясницы, живота, также повреждены внутренние органы.

Инцидент случился 16 ноября в 03:40. Пострадавшего госпитализировали в 04:44.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».