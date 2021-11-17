РИАМО - 17 ноя. На улице Профсоюзной в столице появится крупный детский образовательный центр Letovo.Kids, такое решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый детский образовательный центр возведут по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 18, корп. 2.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, под строительство одобрен земельный участок площадью порядка 0,94 га. Суммарная площадь данного объекта составит 9 411 кв. м.

В формате Letovo уже работает крупная школа-пансион в Сосенском поселении новой Москвы.