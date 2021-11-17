РИАМО - 17 ноя. Уголовное дело возбуждено по факту причинения колото-резаного ранения мужчине 1993 года рождения в одной из квартир в Щелкове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
15 ноября пострадавший сам обратился в больницу с ранением и был госпитализирован. По подозрению в преступлении была задержана женщина 1987 года рождения.
Конфликт произошел во время совместного распития алкоголя.
В отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
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