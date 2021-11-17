Дорожные камеры: какие нарушения могут фиксировать и за что может прийти штраф

Непристегнутый ремень и телефон за рулем
В конце 2020 года в столичном Дептрансе рассказали, что в Москве заработали первые камеры, распознающие непристегнутый ремень безопасности у водителя и разговор по телефону за рулем. Устройства разместили в разных концах города. За непристегнутый ремень полагается штраф в размере 1000 рублей, за использование телефона за рулем – 1,5 тысячи рублей.
«Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из новых камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения», — отмечалось в сообщении Дептранса.
По состоянию на июль 2021 года сотрудники полиции благодаря новым камерам выписали в Москве около 56 тысяч штрафов за непристегнутый ремень и разговор по телефону за рулем. В МВД России этот опыт признали удачным и в будущем намерены распространить подобную практику видеофиксации и на другие регионы России. В июле подобные камеры заработали в Татарстане и Тамбове.
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Поддельные номера
С конца 2020 года в ГИБДД увеличили число специальных рейдов, направленных против водителей, у машин которых прекращена регистрация или недействительны госномера. Нарушителей ищут в том числе с использованием информации с дорожных камер. Если при обработке персональных данных в ГИБДД выяснят, что номер на автомобиле недействительный или же у машины прекращена регистрация, полицейские начнут вплотную заниматься такими нарушителями.
«При поступлении данных экипажи ДПС принимают меры к остановке таких автомобилей, проверке и проведению необходимых административных процедур», — рассказали ранее в ведомстве. Если в ходе проверки сотрудник ГИБДД выявит подложный номер, водителя привлекут к ответственности по статье 12.2 КоАП РФ. Такому нарушителю грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей, а также лишение водительского удостоверения сроком до года.
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Езда с выключенными фарами
19 октября стало известно, что на востоке столицы заработала первая видеокамера, которая фиксирует автомобили с выключенными фарами. За это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ. Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, устройство появилось на Ростокинском проезде, напротив дома № 3, строения № 3. Сама камера заработала еще 17 октября: благодаря ей специалисты за пару дней выписали 15 штрафов по статье 12.20 КоАП РФ.
Как отметили в столичном Дептрансе, перед отправкой каждого штрафа информацию с дорожной камеры проверяют техники. По словам заместителя руководителя дирекции фотовидеофиксации московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егора Чернова, использование дневных фар делает автомобиль гораздо заметнее на дороге не только для других автолюбителей, но и для пешеходов. «Пешеход заранее может заметить такой автомобиль, что убережет его от ДТП по невнимательности. Включайте ближний свет фар, берегите себя и окружающих», — сказал он.
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Проезд между полос
21 октября стало известно, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд между полос: первый комплекс с такой опцией заработал на юго-востоке города. Водители, двигающиеся между полос, не только нарушают правила дорожного движения, но и лишают других автомобилистов бокового интервала, а при аварийно опасной ситуации — места для маневра. За движение между полос предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. Как отмечают в столичном Дептрансе, комплексы контроля на дорогах будут делать несколько снимков автомобиля, которые позволят легко отследить траекторию его движения.
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Превышение допустимого уровня шума
В настоящее время на Чистых прудах тестируют первые в Москве дорожные камеры, оснащенные шумомерами: они измеряют уровень звука от автомобилей и мотоциклов. Нарушителям, транспортные средства которых шумят слишком сильно, в будущем могут грозить штрафы от 5000 рублей. Камеры с шумомерами планируют установить и в других районах города.
Как ранее сообщал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, на шумных водителей поступало большое количество жалоб, особенно из центральных районов города. По словам Шапошникова, такие водители производят «колоссальный шум», тем самым мешая москвичам спать и отдыхать по ночам. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины ночью. Он направлен против водителей, которые модифицировали глушители своих транспортных средств или вовсе их сняли.
«Закон принят в первом чтении. Он был внесен мэром Москвы, который выразился в одном из интервью: «Это закон против «отмороженных» водителей». (…) «Отмороженные», понятно, в кавычках, но именно так их называют москвичи. Это водители не только автомобилей, чаще мотоциклов, у которых отсутствуют глушители или изменена система выпуска выхлопных газов», — заявил Шапошников.
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Мигалки с камерами и радарами
Между тем в столичном регионе не только расширяется перечень видов штрафов, которые выписывают дорожные камеры, но и появляются новые виды самих устройств фото- и видеофиксации. Так, в середине октября стало известно, что в российских автомобилях спецтранспорта начнут использовать камеры нового типа, вмонтированные в балку со спецсигналами. Такие устройства в настоящее время уже тестируют на автомобилях столичного ЦОДД.
В новые мигалки встроены две полусферы, в каждой из которых размешена камера. При этом число камер в одной мигалке при необходимости можно увеличить до шести. А в центре «умной» балки со спецсигналами размещен радар, сканирующий окружающую обстановку. Как утверждают разработчики, такая конструкция позволяет анализировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля, причем как во время стоянки, так и на ходу. Рабочий диапазон температур «умной» мигалки — от минус 40 до плюс 50 градусов.
Камеры-балки могут фиксировать почти все виды нарушений ПДД — от неправильных разворотов и стоянки под запрещающими знаками до заезда на стоп-линии и превышения скорости. Устройство способно анализировать трафик на шести полосах в пределах 60 метров. Кроме того, «умная» мигалка потенциально способна выявлять транспорт из баз розыска. В МВД планируют начать оснащение автомобилей ГИБДД «умными» мигалками до конца года.
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