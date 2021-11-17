Дорожные камеры: какие нарушения могут фиксировать и за что может прийти штраф

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В конце 2020 года в столичном Дептрансе рассказали, что в Москве заработали первые камеры, распознающие непристегнутый ремень безопасности у водителя и разговор по телефону за рулем. Устройства разместили в разных концах города. За непристегнутый ремень полагается штраф в размере 1000 рублей, за использование телефона за рулем – 1,5 тысячи рублей.

«Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из новых камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения», — отмечалось в сообщении Дептранса.

По состоянию на июль 2021 года сотрудники полиции благодаря новым камерам выписали в Москве около 56 тысяч штрафов за непристегнутый ремень и разговор по телефону за рулем. В МВД России этот опыт признали удачным и в будущем намерены распространить подобную практику видеофиксации и на другие регионы России. В июле подобные камеры заработали в Татарстане и Тамбове.

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