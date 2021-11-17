РИАМО - 17 ноя. На Вознесенской аллее около историко-художественного музея в Электростали продолжается строительство арт-объекта «Стена радости», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

После завершения работ арт-объект будет украшен изразцами электростальского скульптора Дмитрия Демина, который был инициатором проекта, и его юных учеников.

В октябре были завершены работы по устройству ленточного фундамента и декоративной стены из архитектурного бетона.

«Стена радости» возводится в Электростали благодаря проекту инициативного бюджетирования «Народный бюджет», голосование по которому проходило на портале «Добродел».