РИАМО - 17 ноя. На Вознесенской аллее около историко-художественного музея в Электростали продолжается строительство арт-объекта «Стена радости», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
После завершения работ арт-объект будет украшен изразцами электростальского скульптора Дмитрия Демина, который был инициатором проекта, и его юных учеников.
В октябре были завершены работы по устройству ленточного фундамента и декоративной стены из архитектурного бетона.
«Стена радости» возводится в Электростали благодаря проекту инициативного бюджетирования «Народный бюджет», голосование по которому проходило на портале «Добродел».
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