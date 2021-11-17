РИАМО - 17 ноя. Водитель автомобиля Mercedes погиб на 75 км МКАД после того, как его сбила «Газель» на проезжей части, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 6 часов утра. Водитель «Газели» въехал в стоящий из-за неисправности Mercedes. Водитель иномарки находился около машины. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время движение транспорта на данном участке восстановлено в полном объеме.

Также утром в среду на 77 км МКАД произошло столкновение 6 машин. Движение было затруднено.

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