РИАМО - 17 ноя. В стыковых матчах чемпионата мира по футболу будут пробовать пройти на турнир сборные России, Чехии, Уэльса, Швеции, Португалии, Шотландии, Италии, Польши, Австрии, Украины, Северной Македонии и Турции, сообщает «МИР 24».

Все сборные разделят на три группы. Первые три полуфинала проведут сеяные и несеяные (то есть сильные и слабые – ред.) команды. Победители полуфиналов разыграют 3 путевки на мундиаль.

Российская сборная в числе сеяных команд. В первом раунде она может сыграть против Чехии, Уэльса, Польши, Австрии или Северной Македонии.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. А сами игры стартуют в марте следующего года.