РИАМО - 17 ноя. Приезжий из Бурятии 1988 года рождения был доставлен в больницу Подольска с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Подозреваемый в нападении задержан, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемым оказался приезжий из Астраханской области 1987 года рождения, проживающий в Подольске.

Преступление было совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».