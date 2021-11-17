РИАМО - 17 ноя. Полицейские задержали в городском округе Красногорск ранее судимого 41-летнего приезжего из Республики Мордовия, которого подозревают в совершении серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных на улицах Парковая и Ленина, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра», – отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, было украдено 4 велосипеда, ущерб составил свыше 100 тыс. рублей.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий», – уточнила Петрова.

Она добавила, что мужчина сдал украденные велосипеды в скупку, а полученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 5 лет.

Судом задержанному рецидивисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.