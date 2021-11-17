РИАМО - 17 ноя. С начала текущего года специалисты организаций поддержки семьи и детства «Мой семейный центр» в столице оказали более 1,5 млн услуг. Самые популярные – помощь психолога, а также правовая и адресная, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В семьях случаются ситуации, с которыми справиться самостоятельно порой бывает сложно. Преодолеть трудный период и выйти из него помогают специалисты столичных семейных центров, где оказывают комплексную помощь и поддержку многодетным и малообеспеченным семьям, несовершеннолетним детям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

Так, в этом году более 1,2 млн обращений были связаны с трудностями общения родителей и детей. Психологи советуют обращаться к специалистам, когда ребенок начал резко себя вести по-другому. А также когда родители не могут найти с ним общий язык.

Кроме того, специалисты центра оказывают и правовую помощь. Семейные юристы могут проконсультировать в проблеме, учитывая все тонкости закона при разрешении ситуации и подскажут, как грамотно действовать, чтобы защитить интересы ребенка. Они помогают в оформлении и восстановлении документов, а еще в предоставлении социальных выплат.

Также москвичи могут обращаться к специалистам центра, когда возникли финансовые трудности. Они помогут оформить электронные социальные сертификаты для покупки продуктов.