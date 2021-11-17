РИАМО - 17 ноя. Команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» мастерской управления «Сенеж» создали 23 практикоориентированных социальных проекта по развитию городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Созданные проекты направлены на социально-экономическое развитие муниципалитета – туризм, образование, культуру, благоустройство, цифровизацию экономики. Во время завершающего модуля образовательной программы прошла презентация 10 лучших проектов экспертному сообществу.

Образовательная программа «Звездный путь» началась в прошлом году. В 2021 году ее слушателями стали 283 человека, которые являются победителями и финалистами проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». В процессе обучения они разрабатывали проекты, которые направлены на развитие городской среды и пространств, создание местных сообществ.

«Это образовательная программа для нас является очень ценной и уникальной – она помогает развитию территорий через развитие лидеров и проектов, которые они готовы сделать для позитивных изменений вокруг себя. Ведь современная парадигма успешного социально-экономического развития определяется в том числе через лидерство», - сказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления Мария Афонина.

В очном завершающем модуле участвовали порядка 100 человек – это члены команд, чьи проекты получили высшие баллы по результатам оценки экспертного жюри. Остальные участники подключались онлайн.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов выразил надежду, что проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы и улучшат жизнь города.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев говорит о том, что в Подмосковье, и в том числе в нашем округе, нужны перемены. Поэтому наша основная задача как госслужащих, администрации, моя, как главы – слышать людей и работать так, чтобы они видели реальные перемены к лучшему. Приятно, что проекты, над которыми работали команды, созданы с прицелом на развитие именно нашего городского округа», - добавил Родионов.

Программа «Звездный путь» состояла из трех модулей, которые проходили в смешанном формате – очно и онлайн. Основными треками на протяжении 25 недель обучения стали формирование компетенций, знаний и навыков эффективной работы распределенной команды и самостоятельного управления проектами. Первые два модуля назывались «Территория лидеров» и «Управление проектом: уровень космос».