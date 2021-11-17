РИАМО - 17 ноя. Чтобы укрепить иммунитет в холодную погоду, рекомендуется гулять на открытом воздухе, пить свежие или консервированные соки и морсы. Среди продуктов лучше всего помогут укрепить иммунитет рыба и водоросли, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Самое главное – это хорошее настроение, обязательно здоровый сон с ночи до утра, занятия и прогулки на свежем воздухе, здоровый рацион, свежие соки и морсы», - сказала Герасимова.

Она добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только для подготовленных людей. Это поспособствует закаливанию и укреплению иммунитета, а для неподготовленных такие физические нагрузки могут закончиться болезнью.

Укрепить организм можно и употребляя различные напитки. При этом сахаросодержащие напитки, такие как лимонады, газировки и чаи, не подходят, нужно пить свежие или консервированные домашние соки и морсы. Также полезно для здоровья пить теплые напитки с цитрусовыми, имбирем и ягодами, для вкуса сахар в них лучше заменить на мед.

Кроме того, хорошо укрепляют иммунитет рыба и водоросли, в частности, морская капуста, скумбрия и сельдь. Полезны будут и орехи — грецкие, кедровые, фундук и фисташки. Однако не стоит злоупотреблять с орехами и превышать норму — от 30 до 50 граммов в день.

Врач подчеркнула, что с витаминами стоит быть аккуратнее и принимать их самостоятельно без консультации с врачом не рекомендуется. Только специалист имеет возможность подобрать их индивидуально под нужды организма.

Ранее синоптики сообщали, что в конце ноября в Московском регионе ожидаются январские морозы – температура может опуститься до минус 19 градусов. Кроме того, в конце текущей недели в Подмосковье и Москве прогнозируется снег, сугробы могут достигнуть 5-10 см. В течение недели температура будет понижаться до минус 4 градусов.