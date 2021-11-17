РИАМО - 17 ноя. Открытие новых пунктов экспресс-тестирования на Covid-19 на территории Москвы позволило увеличить объемы данного вида анализа более чем вдвое за месяц, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На сегодняшний день в мегаполисе работает 71 пункт, где можно сделать экспресс-тест на инфекцию. Данный анализ сдали порядка 200 тыс. горожан. У 5% из них после проведения ПЦР-теста подтвердился Covid-19.

«Бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих — это очень важный шаг в борьбе с Covid-19. Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объемы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что на каждый день в столице экспресс-тесты делают свыше 7 тыс. человек. Благодаря этому анализу в мегаполисе повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или тех, кто болеет бессимптомно.

«Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», - подчеркнула вице-мэр.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу — это быстрая диагностика. Такой анализ позволяет за 15 минут выявить у человека инфекцию с высокой долей вероятности. Данный тест показывает допустимость заболевания, а окончательный диагноз ставит врач после получения результатов ПЦР-исследования.

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